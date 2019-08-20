РИАМО - 20 авг. Интернет-пользователи выбрали лучшие дворы России в конкурсе передачи «Доброе утро» на Первом канале, первые три места заняли дворы из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

В эфире телепередачи «Доброе утро» были подведены итоги Всероссийского интернет-конкурса. Принять участие в голосовании мог любой двор страны. Лучшими признаны два двора городского округа Подольск. Третье место место в конкурсе занял двор в Красногорске.

«В Московской области вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных. Ведь именно со двора начинается день каждого человека», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что в Московской области много активных и неравнодушных жителей.

«Ежегодно адресная программа по благоустройству дворов формируется только исходя из обращений граждан и никак иначе», – подчеркнул министр.

Третье место в конкурсе занял двор новостройки 18 А по улице Народного ополчения в Красногорске. Основным активистом в данном дворе является старшая по дому Галина Шпакова. Территорию двора начали озеленять с осени прошлого года. Многие жильцы поддерживают идеи Шпаковой. В прошлом году с помощью местной администрации были установлены три топиарные фигуры «Семья кроликов».

Второе место занял двор на улице Академика Доллежаля в Подольске. Многоквартирные дома по адресу: улица Академика Доллежаля, дома 33, 35, и улица Генерала Смирнова, дома 14, 16, 18 включены в одну дворовую территорию. В прошлом году здесь было проведено комплексное благоустройство. Была установлена детская и спортивные площадки с полиуретановым покрытием, обустроены парковочные карманы и тротуары и проведено новое уличное освещение. В прошлом году силами местных жителей здесь была установлена декоративная композиция «Замок».

Победителем интернет-голосования стал двор у дома 11 на улице Генерала Семенова в Подольске. Местные жители сделали аллею камней. Камни в течении двух лет привозят из городов-героев. Также жители данного двора уже три раза становились победителями ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Ежегодно в Подмосковье в соответствии с поручением губернатора благоустраивают не менее 10% от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Обновляются детские площадки, парковки, наружное освещение, информационные стенды, контейнерные площадки, устанавливаются новые лавочки и урны, проводится озеленение.