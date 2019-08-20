РИАМО - 20 авг. Концерты, квесты, флешмобы и представления ждут москвичей и гостей столицы в рамках празднования 350-летия государственного символа России с 22 по 25 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет. Праздничные мероприятия пройдут на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Все они будут бесплатными», – говорится в сообщении.

Горожан ждут театральные представления, мастер-классы по росписи керамики и пряников, запуск воздушных змеев, викторины и многое другое. Участники праздника смогут увидеть гигантские флаги. К примеру, на Поклонной горе будет развернут триколор шириной составит 27 метров, а длиной – 40 метров.

До 100 тысяч зрителей смогут увидеть выступление Григория Лепса, Валерии, Тимати. Поздравительные слова в честь праздника скажут актеры Василий Лановой, Владимир Машков, режиссер Юрий Грымов.

День флага России на фестивале «Цветочный джем» отметят концертами, спектаклями и специальной программой мастер-классов. Все желающие смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах, на которых гостей научат готовить традиционные блюда русской кухни, например пряный сбитень и старомосковскую солянку.