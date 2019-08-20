РИАМО - 20 авг. Цикл мероприятий, приуроченных к Международной ночи летучей мыши, пройдет с 21 по 31 августа в Москве, акция состоится на территории 11 зон отдыха, среди которых Кусково, Серебряный бор, Москворецкий парк, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Посетители смогут узнать еще больше о рукокрылых, получить призы и принять участие в мастер-классах.
«В черте Москвы обитают или время от времени появляются шесть видов рукокрылых: ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан и рыжая вечерница. Все они занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие виды. После дня осеннего равноденствия летучие мыши обычно начинают искать места для зимовки в городе и именно в этот период нуждаются в усиленной охране», - сказал представитель ГБУ «Мосприрода».
Главная задача события — привлечь внимание к проблемам рукокрылых и развеять тот мрачный образ, который столетиями складывался вокруг этих животных.
Сейчас акция проходит в 30 странах мира. Ученые рассказывают о жизни и повадках рукокрылых, а также обязательно напоминают о пользе, которую те приносят, уничтожая насекомых.
В Москве Ночь летучих мышей пройдет уже в третий раз. Участие в мероприятиях бесплатное.
21 августа:
Природно-исторический парк «Москворецкий»:
13:00 — квест «Ночь летучей мыши».
Парк «Сказка»:
14:00 — квест «Ночь летучей мыши».
Экошкола «Кусково»:
14:00 — праздник «Ночь летучей мыши».
22 августа:
Природно-исторический парк «Измайлово»:
19:00 — праздник «Ночь летучей мыши».
24 августа:
Природная территория «Серебряный бор»:
18:00 — праздник «Ночь летучей мыши» на берегу Москвы-реки.
27 августа:
Природная территория «Долина реки Сетунь»:
11:00 — праздник «Рукокрылые Batгерои». Нужна предварительная запись по телефону: +7 (499) 730-41-71.
Лианозовский парк:
15:00 — квест «Ночь летучей мыши». Предварительная запись по телефону: +7 (499) 477-11-97.
28 августа:
Природная территория «Кузьминки-Люблино»:
18:00 — праздник «Ночь летучей мыши» с квестом, викториной, мастер-классами, с призами для участников в тематических костюмах.
29 августа:
Природная территория «Битцевский лес»:
17:00 — праздник «Ночь летучих мышей».
30 августа:
Экоцентр «Лесная сказка»:
13:00 — программа «Летучие мыши: таинственный мир», мультимедийная лекция и мастер-класс «Бэтмен на ладошке».
Природные территории «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево»:
14:00 — тематическое занятие в экоклассе, викторины и мастер-класс «Мышка». Предварительная запись по телефону: +7 (499) 557-03-48.
31 августа:
Экоцентр «Конный двор»:
12:00 — тематическое занятие и творческий мастер-класс «Удобно ли спать вверх ногами?».
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