РИАМО - 20 авг. Цикл мероприятий, приуроченных к Международной ночи летучей мыши, пройдет с 21 по 31 августа в Москве, акция состоится на территории 11 зон отдыха, среди которых Кусково, Серебряный бор, Москворецкий парк, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Посетители смогут узнать еще больше о рукокрылых, получить призы и принять участие в мастер-классах.

«В черте Москвы обитают или время от времени появляются шесть видов рукокрылых: ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан и рыжая вечерница. Все они занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие виды. После дня осеннего равноденствия летучие мыши обычно начинают искать места для зимовки в городе и именно в этот период нуждаются в усиленной охране», - сказал представитель ГБУ «Мосприрода».

Главная задача события — привлечь внимание к проблемам рукокрылых и развеять тот мрачный образ, который столетиями складывался вокруг этих животных.

Сейчас акция проходит в 30 странах мира. Ученые рассказывают о жизни и повадках рукокрылых, а также обязательно напоминают о пользе, которую те приносят, уничтожая насекомых.

В Москве Ночь летучих мышей пройдет уже в третий раз. Участие в мероприятиях бесплатное.

21 августа:

Природно-исторический парк «Москворецкий»:

13:00 — квест «Ночь летучей мыши».

Парк «Сказка»:

14:00 — квест «Ночь летучей мыши».

Экошкола «Кусково»:

14:00 — праздник «Ночь летучей мыши».

22 августа:

Природно-исторический парк «Измайлово»:

19:00 — праздник «Ночь летучей мыши».

24 августа:

Природная территория «Серебряный бор»:

18:00 — праздник «Ночь летучей мыши» на берегу Москвы-реки.

27 августа:

Природная территория «Долина реки Сетунь»:

11:00 — праздник «Рукокрылые Batгерои». Нужна предварительная запись по телефону: +7 (499) 730-41-71.

Лианозовский парк:

15:00 — квест «Ночь летучей мыши». Предварительная запись по телефону: +7 (499) 477-11-97.

28 августа:

Природная территория «Кузьминки-Люблино»:

18:00 — праздник «Ночь летучей мыши» с квестом, викториной, мастер-классами, с призами для участников в тематических костюмах.

29 августа:

Природная территория «Битцевский лес»:

17:00 — праздник «Ночь летучих мышей».

30 августа:

Экоцентр «Лесная сказка»:

13:00 — программа «Летучие мыши: таинственный мир», мультимедийная лекция и мастер-класс «Бэтмен на ладошке».

Природные территории «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево»:

14:00 — тематическое занятие в экоклассе, викторины и мастер-класс «Мышка». Предварительная запись по телефону: +7 (499) 557-03-48.

31 августа:

Экоцентр «Конный двор»:

12:00 — тематическое занятие и творческий мастер-класс «Удобно ли спать вверх ногами?».