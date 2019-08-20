РИАМО - 20 авг. Московские музеи и выставки столичные школьники, воспользовавшись картой москвича и картой «Москвенок», за полгода посетили бесплатно почти 295 тысяч раз, самым популярным стал Музей космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Благодаря городской программе «Музеи — детям» школьники могут бесплатно посетить 91 культурную площадку. Чаще всего ребята ходят на выставки во время учебного года, но и летом тоже не упускают возможность зайти в музей. За первые шесть месяцев этого года они побывали в музеях и выставочных залах почти 295 тысяч раз», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Самым популярным для посещения стал Музей космонавтики, который посетили почти 37 тысяч раз. На втором месте оказался Государственный Дарвиновский музей - 30877 посещений. Тройку замкнул Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева. У школьников также пользуются популярностью Государственный музей имени А.С. Пушкина, Музей Москвы и многие другие.