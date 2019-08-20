РИАМО - 20 авг. Специалисты начали реставрацию подъемного механизма шпиля Северного речного вокзала в Москве, они проведут очистку и полировку всех деталей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Шпиль здания Северного речного вокзала – важнейший и очень сложный элемент памятника, требующий к себе особого внимания. Например, во время проведения реставрации оказалось, что в механизме отсутствует стальное колесо, отвечающее за перемещение важных деталей — опорных катков, которые нужны для обеспечения работы всей конструкции. Сейчас колесо изготавливают в мастерских по архивным документам», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Во время работ специалисты обнаружили, что вес шпиля намного меньше, чем считалось. Изначально он составляет 16 тонн, а во время проведения дополнительных исследований выяснилось, что вес едва дотягивает до 13 тонн. Из-за этого пришлось бережно демонтировать часть противовесов.

На данный момент мастера работают над механизмами, которые по первоначальному замыслу должны были опускать и поднимать звезду, венчающую шпиль, каждый раз, когда заканчивалась и возобновлялась навигация.

Все работы по шпилю планируется завершить до конца октября 2019 года.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году. Его проект разработал архитектор Алексей Рухлядев. Реставрацию речного вокзала завершат в 2020 году. В здании откроются ресторан, кафе и магазины сувениров. Рядом появятся благоустроенный парк и набережная для прогулок.