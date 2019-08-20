РИАМО - 20 авг. В городе Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья из жилого дома эвакуировали свыше 40 человек из-за анонимного сообщения о минировании отделения Сбербанка, находящегося в здании, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение об анонимном звонке с угрозой минирования отделения Сбербанка на улице Первое мая, дом 35 поступило днем 19 августа.

«Всего эвакуировано 42 человека, из них жильцов дома – 26 человек (в их числе – восемь детей)», – говорится в сообщении.

Здание обследовали специалисты, сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось.