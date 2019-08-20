РИАМО - 20 авг. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нормы на 3-4 градуса, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящий день порадует жителей московского мегаполиса по-настоящему летней погодой: на небе мы наконец-то увидим яркое солнце, а осадков как таковых не ожидается. Температурный фон на 3-4 градуса превысит климатическую норму», – говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице составит 25-27 градусов, по области 22-27. Ветер ожидается западного направления со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и будет повышенным – 753 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.