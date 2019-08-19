РИАМО - 19 авг. Резидент особой экономической зоны «Дубна» создал платформу GMSmartSystem, предназначающуюся для «умного» офиса, ее включили в реестр отечественного программного обеспечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Экспертный совет министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включил платформу GMSmartSystem разработки резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Гетмобит» в реестр отечественного программного обеспечения по классу «BIOS и иное встроенное программное обеспечение», - говорится в сообщении.

Таким образом, разработка резидента ОЭЗ «Дубна» была официально зарегистрирована в России и стала первым на отечественном рынке технологическим решением в сфере «умного рабочего пространства». Присутствие в реестре позволит упростить обоснование выбора данной платформы.

«Гетмобит» показывает постоянную динамику роста и является первой российской компанией в области технологических решений SmartWorkspace с собственным производством на территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. Компания также включена в реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов

GMSmartSystem упростит переход на технологии виртуальных рабочих столов и веб-сервисы. Кроме того, платформа решает вопрос «связанности» технологий на рабочем месте и системного управления из единой точки.

Использовать данное ПО можно будет и в госслужбе. Так, именно GMSmartSystem может помочь перенести рабочее место госслужащего или сотрудника госкорпорации в «облако» — Государственную единую облачную платформу (ГЕОП).