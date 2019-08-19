РИАМО - 19 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Серпухов, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Серпухов Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Серпухов Московской области: Комлеву Наталью Юрьевну – заместителя начальника управления – заведующего отделом развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики Московской области», - говорится в документе.

Кроме того, членами конкурсной комиссии назначены заместитель заведующего отделом территориальным Четвертым управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики региона Дмитрий Ткачевский и консультант отдела развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления региона Главного управления территориальной политики Мария Тихонова.

Настоящее распоряжение губернатора будет направлено в совет депутатов городского округа Серпухов.

Бывший глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков прекратил исполнение полномочий по собственному желанию в августе. Он занимал должность главы города Серпухова с ноября 2015 года. Временное исполнение полномочий главы городского округа возложено на первого заместителя главы администрации городского округа Серпухов Юлию Купецкую.