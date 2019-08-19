РИАМО - 19 авг. В Подмосковье на прошлой неделе стартовало строительство 12 нежилых объектов и трех жилых домов в общей сложности на 783 квартиры, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

«На прошлой неделе началось строительство школы на 1,1 тысячи мест в Павловском Посаде и школы на 154 места в Луховицах, пяти складских помещений, двух производственных цехов, двух объектов торговли и административного здания», − отметила министр жилищной Московской области Инна Федотова.

Также за прошлую неделю были введены в эксплуатацию семь нежилых здания и шесть домов в общей сложности на 480 квартир. 256 новых квартир ввели в Раменском городском округе, все они находятся в доме по адресу: улица Крымская, дом 8, корпус 5. В Щелкове ввели 188 квартир в сданном в эксплуатацию доме адресу: Институтская улица, владение 14. Еще 36 квартир ждут своих владельцев в ЖК «Северное сияние» в Дмитровском городском округе.

Среди введенных в эксплуатацию зданий на прошлой неделе были четыре объекта складского назначения, два производственных цеха и одно административное здание.