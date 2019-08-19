РИАМО – 19 авг. Разработана новая редакция положения о государственном природном заказнике «Варавинский овраг», особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена в сельском поселении Лозовское Сергиево-Посадского городского округа и разделена Ярославским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Заказник сформирован вокруг самого глубокого оврага в Подмосковье, перепад высот от дна до бровки достигает 70 метров, длина оврага – более 4 километров.

«Площадь заказника в новой редакции положения составляет 268,5 гектара (площадь самого оврага превышает 263 гектара). Принятие нового положения позволит четко очертить границы ООПТ и поставить ее на кадастровый учет», – отмечается в сообщении.

Варавинский овраг часто посещают любители палеонтологии, школьники и студенты.

Он обнажает породы юрского и мелового периодов, в которых можно найти много окаменелостей. В основном это останки морских животных и рыб, поскольку в этом месте в мезозойскую эпоху существовало мелководное теплое море.

Здесь находили окаменелые останки моллюсков, зубы акул и даже фрагменты костяка плезиозавров.

Кроме выходов ценных пород, объектами особой охраны в заказнике являются виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Московской области: растение подлесник европейский и редкий гриб веселка, а также прыткая ящерица и обыкновенный осоед.

Главной угрозой экосистемам ООПТ является незаконное размещение отходов: здесь зафиксированы большие навалы мусора. Режимом особой охраны здесь запрещается любое строительство, выпас скота, устройство стоянок и разведение костров, а также сбор цветов.