РИАМО - 19 авг. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии вылечили плоскоклеточный рак шейки матки у 25-летней девушки, после чего помогли ей спланировать беременность и благополучно родить здорового ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка впервые обратилась в эту лечебницу несколько лет назад с жалобами, свойственными для ряда заболеваний шейки матки. Первое же обследование выявило плоскоклеточный рак шейки матки. В отделении оперативной гинекологии института ей сделали операцию с сохранением репродуктивной функции. После этого она наблюдалась и проходила лечение в онкодиспансере, планировала беременность, обращалась за советами к специалистам МОНИИАГ.

«Состояние здоровья пациентки удалось выровнять и подготовить к запланированной и долгожданной беременности. В 2018 году мечта пациентки исполнилась. В период беременности женщину наблюдали наши специалисты, она проходила регламентированные и дополнительные обследования для исключения врожденной патологии у ребенка», — рассказала главный врач МОНИИАГ Марина Капустина.

На 39-й неделе беременности пациентке провели кесарево сечение, родился здоровый мальчик весом 3,25 килограмма. Шесть суток спустя маму и сына выписали домой.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова отметила, что в Подмосковье квалифицированное медицинское сопровождение получают не только беременные женщины, роженицы и новорожденные, но и те, кто еще планируют стать мамой. В 2015 году на базе МОНИИАГ начал работать Московский областной центр патологии шейки матки, в котором женщинам дают профессиональные консультации и при необходимости проводят лечение с сохранением возможности родить ребенка в будущем.

«Для диагностики и лечения заболеваний шейки матки в центре имеется современное медицинское оборудование, позволяющее в режиме реального времени поставить пациентке диагноз злокачественного заболевания шейки матки с вероятностью 95%», — отметила Мухтасарова.

Она отметила, что благодаря специалистам института ежегодно становятся мамами 10-12 женщин, у которых в анамнезе был рак шейки матки.