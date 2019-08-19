РИАМО - 19 авг. В Коломне построят новый корпус для МБОУ гимназия №2 «Квантор», подрядчиком по итогам аукциона стало ООО «Техгазмонтаж», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Согласно проектной документации, на улице Калинина будет возведен корпус, рассчитанный на 300 учащихся. В новом здании предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания, медицинского сопровождения школьников», — говорится в сообщении.

Прилегающую территорию благоустроят. Особое внимание при строительстве уделят комфортности и безопасности учебного заведения. Новый корпус будет доступен для колясочников.

«Ввести школьный корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство объекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов.