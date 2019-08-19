РИАМО - 19 авг. Строительство двух 9-этажных корпусов ЖК «Ильинские луга» в городском округе Красногорск планируют завершить в I квартале 2020 года, на данный момент в домах ведется отделка, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В ходе проверки корпусов 41 и 44 жилого комплекса «Ильинские луга», инспекторским составом Главгосстройнадзора отмечено, что строительство объектов ведется в соответствии с графиком производства работ. Объекты возводятся в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Плановое завершение строительства – I квартал 2020 года. Застройщиком выступает ООО «ГрадОлимп».

Площадь 9-этажного корпуса 41 составит 6 тысяч квадратных метров. В новостройке будут располагаться 88 квартир жилой площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Площадь 9-этажного корпуса 44 составит 29,5 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 403 квартиры жилой площадью 23,4 тысячи квадратных метров.

«Проверка продлится до 22 августа. В настоящее время на объектах ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и работы по благоустройству территории», – сказал начальник Главного управления Государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.