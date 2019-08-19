РИАМО - 19 авг. В Подмосковье более 166,5 тысяч неработающих пенсионеров получают региональную социальную доплату к пенсии, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2019 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 166 545 жителей Московской области», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Граждане, которые претендуют на доплаты к пенсии, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе», - добавила Фаевская.

Выплата социальной региональной доплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Доплату также получают жители региона, которым положена пенсия по потере кормильца, если они достигли 18 лет и обучаются на очной форме.