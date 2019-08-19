РИАМО - 19 авг. Девятимесячный ребенок получил ожоги в Москве, санитарный вертолет доставил его в больницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову для спасения маленького ребенка. На вертолетную площадку «Яковлевское» Новофедоровского поселения Москвы машиной скорой помощи доставили девочку 9 месяцев в сопровождении мамы после бытового ожога», - сказал собеседник агентства.

После передачи пострадавшей авиамедицинской бригаде вертолетом девочку эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы ее сопровождала авиамедицинская бригада.