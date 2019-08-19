РИАМО – 19 авг. По предписаниям Госжилинспекции более 1,75 миллиона рублей вернули жителям управляющие организации Балашихи, Реутова и Подольска из-за неверных расчетов платы за отопление, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющие организации в данных муниципалитетах произвели корректировки платежей за отопление. По словам руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, общая сумма перерасчетов составила свыше 1,75 миллиона рублей.

«В ходе проверки обращения жителей дома №5 на улице Брагина в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха инспекторы установили: управляющее домом ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО» при начислении платы за отопление применяло нормативы потребления тепловой энергии, установленные муниципальными властями. Между тем размер платы нужно определять на основании показаний общедомового прибора учета. Жилищные инспекторы выдали предписание об устранении выявленного нарушения», – отмечается в сообщении.

Однако организация раньше предписанного срока, предоставила необходимые документы, которые свидетельствовали о том, что сумма возврата жителям 604 квартир составила более 1,1 миллиона рублей.

«Проверку в доме №23 по Ашхабадской улице в Реутове Госжилинспекция провела по обращению совета МКД. Из заявления следует, что УК «ЦС-Сервис» произвела корректировку платежей за тепло в 2018 году. Они на 1 тысячу Гкал превышают показания общедомового прибора учета, которые автоматически фиксируются в «Посуточных ведомостях учета параметров теплоснабжения», – дополняется в материале.

Жилищные инспекторы выдали предписание произвести корректировку платы за отопление в соответствии с фактическим расходом тепловой энергии согласно действующему законодательству. В установленный срок жителям 83 квартир вернули более 385 тысяч рублей. При этом в некоторых квартирах сумма перерасчета превысила 16 тысяч рублей.

В доме №152/63 на проспекте Ленина в Подольске управляющая компания «МУЖРП №12» при начислениях платежей за отопление не учитывало площадь нежилых помещений (а она составляла более четверти в доме).

«Правила предоставления коммунальных услуг в данном случае обязывают делить площадь конкретного помещения на общую площадь. Получается, что владельцы квартир доплачивали за собственников нежилых помещений», – подчеркнула Федина.

Кроме того, «МУЖРП №12» неверно рассчитало потребление тепловой энергии за то время, что общедомовой прибор учета выходил из строя.

Надзорное ведомство предписало провести перерасчет в течение месяца. Итоговая сумма составила почти 229 тысяч рублей. То есть жителям 34 квартир вернули в среднем по 7 тысяч рублей.