РИАМО - 19 авг. В московской усадьбе Царицыно отреставрируют плотину, которая является самой большой из сохранившихся в системе Царицынских прудов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнасления.

«Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проектной документации по Царицынской плотине – она входит в ансамбль усадьбы Царицыно, который является выявленным объектом культурного наследия», – говорится в сообщении.

Плотина разделяет Верхний и Средний Царицынские пруды. В нынешнем виде она была построена в XIX веке на месте старой плотины, сооруженной в конце XVII века и перестроенной столетие спустя.

«Это не только уникальное гидротехническое сооружение, но и важная часть ансамбля дворцового комплекса Царицыно, поэтому любые работы по сохранению и поддержанию ее работоспособности нужно проводить под контролем специалистов по согласованному проекту», – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.