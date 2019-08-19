РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 авг. Свыше 880 домов в подмосковном Королеве получили паспорта готовности к отопительному сезону, что составляет более 70% жилых домов, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

Помимо ремонта дорог и благоустройства дворов, одна из первоочередных задач летом - подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду.

«На сегодняшний день более 70% домов Королева готово к отопительному сезону. Из 1 245 домов 887 уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. По распоряжению губернатора к 15 сентября готовность жилого фонда должна равняться 100%», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Идут работы по ремонту трубопроводов, гидравлические испытания. Кроме того, обеспечивается тепловой контур – целостность кровли, утепление межпанельных швов, ремонт отмостки, цоколей, входных групп.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье создан областной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона, который контролирует ход проведения работ. Основная задача - обеспечить надежное прохождение осенне-зимнего периода и не доставить неудобств жителям.

С середины сентября на всех котельных пройдут пробные топки.