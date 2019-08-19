РИАМО - 19 авг. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках, их передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного управления Росгвардии.



«В Москве поздно ночью на улице Симоновский вал сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе досмотра у подозреваемых в рукавах курток были обнаружены два предмета, конструктивно схожих с пистолетами. По результатам экспертизы установлено, что изъятые предметы являются травматическим оружием и сигнальным пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами.