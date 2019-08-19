РИАМО - 19 авг. В результате мониторинга инспекторов Госадмтехнадзора в девяти округах Подмосковья исправили нарушения, связанные с безопасностью и чистотой детских площадок, а также ремонтом малых архитектурных форм, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«С 12 по 16 августа 2019 года по итогам надзорной деятельности инспекторов Госадмтехнадзора устранены недочеты в содержании более 20 детских игровых площадках в девяти муниципальных образованиях Подмосковья. Надзор за устранением недостатков в содержании детской инфраструктуры продолжается», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

За этот промежуток времени управляющие компании навели порядок и обрезали кустарники возле четырех детских игровых комплексов в Солнечногорском городском округе на улицах Подмосковная, Дзержинская и Банковская. К ответственности за содержание данных площадок было привлечено МБУ СМР «ДЕЗ ЖКХиБ»

В Красногорске на улице имени Зверева рабочие отремонтировали малые архитектурные формы на детской площадке, также здесь восстановили мягкое напольное покрытие. А у дома №6 на улице Георгия Димитрова приведены в порядок ранее небезопасные игровые объекты.

В Королеве на детской площадке и спортивном комплексе на улице Калининградская инспекторы пресекли несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования и не проведение периодических осмотров и технического обслуживания спортивных и игровых объектов. Ответственность легла на администрацию округа.

В Талдоме на улице Победы от детской площадки убраны строительные материалы, создающие небезопасные условия для детских игр. А в деревнях Кошелево и Квашенки налажен периодический осмотр детских площадок учреждениями, ответственными за их состояние.

В Озерах налажена уборка территорий около детских площадок в микрорайоне №1 и в селе Сосновка на улице Школьная. МБУ «Град Сервис» исправило выявленные инспекторами недочеты.

В Коломне по предписаниям инспекторов устранено подтопление территории у детской площадки у дома №23 в поселке Возрождение. Также по данному адресу налажена уборка территории и восстановлен фасад садовой мебели. К ответственности привлечено МБУ «Коломенское благоустройство».

В Лобне на улице Чехова у дома №14 закреплены расшатавшиеся детали на детской площадке, а на улице Победы в микрорайоне Луговая исправлены недочеты в содержание детских игровых форм. Ответственные за содержание должностные лица администрации исправили выявленные инспекторами недочеты.

В Чехове наведен порядок на прилегающей к детским площадкам территории на улице Чехова у дома №12 и на улице Гагарина у дома №124. К ответственности привлечены МБУ «Чеховское благоустройство» и ООО «Управляющая компания «Порядок».

В Жуковском на улице Маяковского у дома №2 инспекторы добились наведения чистоты и порядка на детской площадке. ООО «Объединение ЖК Системы» также своевременно устранило недочеты в содержании детской площадки.