РИАМО - 19 авг. В Подмосковье более 27 тысяч человек поучаствовали в голосовании за благоустройство своего двора на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

До конца голосования по выбору дворов, планируемых к благоустройству в 2020 году, осталось пять дней.

«По результатам инвентаризации состояния элементов благоустройства дворовых территорий, проведенного органами местного самоуправления, на голосование вынесено свыше 6,5 тысяч дворов Подмосковья», — говорится в сообщении.

Активнее всего голосуют жители Королева (2648 голосов, 178 дворов-участников), Балашихи (2056 голосов и 261 двор), Люберец (1579 голосов и 395 дворов), Раменского (1451 голосов и 148 дворов), Домодедово (1214 голосов и 240 дворов) и Подольска (1162 голоса и 207 дворов).

«В соответствии с поручением губернатора Московской области о комплексном благоустройстве ежегодно благоустраивается не менее 10% дворов», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Во время комплексного благоустройства во дворах приводят в порядок детские площадки, парковки, наружное освещение, информационные стенды, контейнерные площадки, лавочки (скамейки), урны, сажают новые растения.

Проголосовать можно по ссылке.