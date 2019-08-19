РИАМО - 19 авг. Пассажиропоток аэропорта «Шереметьево» за первые семь месяцев 2019 года составил 28,6 миллиона человек, что 13,4% превышает аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

«В июле «Шереметьево» подтвердил статус самого пунктуального аэропорта в мире в категории Major Airports согласно рейтингу американской компании Flightstats. Показатель пунктуальности по вылету составил 92,62%», — говорится в сообщении.

Пассажиропоток на международных направлениях в январе – июле 2019 года вырос на 10,4% и составил 15, 125 миллиона человек, на внутренних увеличился на 17% и достиг 13,496 миллиона человек.

Чаще всего из аэропорта среди заграничных городов летали в Анталию, Париж, Ереван, Пекин и Тель-Авив. Среди российских городов самые популярные у пассажиров «Шереметьева» — Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.

Основной пассажиропоток обеспечили компании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Россия», «Икар», Royal Flight и Air France.

В июле «Шереметьево» посетили 5,217 миллиона пассажиров, это на 10,2% больше, чем год назад. Пассажиропоток на международных линиях увеличился на 5,8% до 2,8 миллиона, на внутренних — на 15,7% и достиг 2,416 миллиона.