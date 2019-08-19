РИАМО - 19 авг. В рамках Московского областного патриотического форума «Наследники Победы» на курорте Сорочаны в Дмитровском городском округе состоялся забег с препятствиями «Гонка Героев», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Мы каждый год организуем «Гонку Героев» для молодежи Подмосковья. Принять участие в знаменитом забеге ребята могут совершенно бесплатно. Такую возможность мы предоставляем ежегодно лучшим из них в качестве награды за активную гражданскую позицию и участие в жизни региона», — сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По итогам гонки первой стала команда из Можайского городского округа, второе место заняла команда из Волоколамска, третье место у команды из Воскресенска. Всего в забеге приняло участие порядка 1,5 тысяч человек.

Участники «Гонки Героев» - молодежь Подмосковья в возрасте от 18 до 30 лет. Они преодолели свыше 30 препятствий, среди которых колючая проволока из ежей, крутые подъемы и спуски, «Паутина в лесу» и множество других.

В Московском областном патриотическом форуме «Наследники Победы» также приняли участие около 500 воспитанников движения «Юнармия». Они поучаствовали в интеллектуальной игре РИСК, название которой расшифровывается как: Разум, Интуиция, Скорость, Команда. Игра направлена на популяризацию изучения истории России. Первое место заняла команда Балашихи, второе — Звездный городок, третье — Зарайск.