РИАМО - 19 авг. В Музее Победы в столице прошли мероприятия, посвященные Дню фронтовой собаки, в рамках празднования специалисты-кинологи центра «Х-Легион» из подмосковного Долгопрудного и их питомцы представили публике военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

«День фронтовой собаки празднуется в Музее Победы уже третий год. Этот день посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила беспрецедентный подвиг. <…> Она выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес», - говорится в сообщении.

На мероприятии в Музее Победы собаки из кинологического центра Долгопрудного воспроизвели боевые эпизоды времен Великой Отечественной войны в антураже экспозиции вооружения и военной техники тех лет. Кроме того, для гостей праздника провели экскурсию, в ходе которой рассказали о работе собак в качестве связистов, разведчиков, санитаров и спасателей, а также минеров и истребителей танков.

На Дне фронтовой собаки в музее выступили воспитанники кинологических служб Росгвардии, ДОСААФ и МВД, а также методико-кинологического центра «Красная звезда» и «Российского союза спасателей». Служебные собаки продемонстрировали себя во фрисби, трейболе и фристайле, а также показали свои поисковые и защитные навыки.