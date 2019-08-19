РИАМО - 19 авг. День российского флага отметят 22 августа в РФ, в честь этого события в Одинцове организуют «Триколор-концерт», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Концерт пройдет на площадке волейбольного центра.

«Формат празднования Дня Российского флага как вехи, объединяющей нас в любви к российской истории, родился после бурных обсуждений в нашей подмосковной команде. Он оказался успешным, мы будем развивать эту молодую традицию. Мы хотим, чтобы праздник стал поводом задаться вопросом – а насколько достоверны наши знания о том драматическом пути, который прошла наша страна, о людях, определивших ход истории, российской и мировой», — сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Триколор-концерт» будет посвящен трем цветам российского флага. Белый цвет символизирует мир, совершенство, гармонию, чистоту, синий – постоянство, верность, порядочность, красный - энергию, отвагу, героизм, самопожертвование.

Концерт будет разделен на три блока. В первом выступит актер, певец, звезда музыкального театра Антон Макарский. Во второй части на сцене появится один из самых заметных оперных солистов России, уникальный тенор Алексей Татаринцев. «Красный» блок возьмет на себя популярный актер театра и кино Гоша Куценко.

Автомобилистам региона в день флага по традиции будут раздавать специальные праздничные наклейки с изображением тех, кто составил славу нашей страны. Это Александр Суворов, Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Юрий Гагарин и многие другие.

Концерт станет стартом молодежного культурно-образовательного проекта «Великие», направленного на то, чтобы молодежь могла в современном формате получать знания об истории, культуре, краеведении.