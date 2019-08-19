РИАМО - 19 авг. Карантин по бешенству животных объявили в Ступине, теперь на отдельных территориях городского округа запрещено проводить выставки домашних животных, а также продавать их, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (с 8 августа 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Тютьково городского округа Ступино» – говорится в документе.

Кроме того, постановлением губернатора устанавливается вводится запрет на торговлю домашними животными, а также отлов и вывоз диких животных на территории от западной границы деревни Каверино до восточной границы села Мартыновское, а также далее до южной границы деревни Кунавино и до западной границы деревни Каверино.

С распространением болезни и ликвидацией очага придется разбираться министерству сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Все ограничения будут действовать бессрочно до принятия решения об их отмене.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным нужно срочно обращаться в медицинские учреждения для прохождения антирабического лечения с применением специальной вакцины, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.