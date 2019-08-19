РИАМО – 19 авг. В Подмосковье в партии тимьяна свежего из Израиля выявили карантинный для РФ объект, всю зараженную продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО «Домодедово - Карго», 9 августа при досмотре партии тимьяна свежего (происхождением Израиль) в количестве 144 килограммов и был выявлен карантинный объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженная партия тимьяна свежего уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.