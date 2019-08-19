РИАМО – 19 авг. Конфликт на дороге на северо-западе столицы перерос в вооруженную потасовку, в результате инцидента один человек получил колото-резаное ранение груди, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение от граждан о драке по адресу: улица Свободы, дом 43.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу между водителем автомобиля Kia Rio, гражданином 1987 года рождения (другие данные устанавливаются) и неизвестным водителем Renault произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой неизвестный ножом нанес удар в грудь мужчине и на указанной машине скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что гражданина каретой скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение с колото-резаным ранением груди.

Для розыска и задержания авто с неизвестным на территории СЗАО проводились мероприятия, предусмотренные планом «Перехват».

«Позднее на Химкинском бульваре сотрудниками полиции автомобиль Renault обнаружен брошенным», – разъяснил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».