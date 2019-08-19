РИАМО - 19 авг. Карантин по оспе овец объявили на территории городского округа Луховицы, в муниципалитете запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить эпизоотический очаг по оспе овец в границах территорий: личного подсобного хозяйства Ващенко А.И., расположенный по адресу: городской округ Луховицы, деревня Гольцово, дом 13а; личного подсобного хозяйства Лесина К.А., расположенного по адресу: <…> село Дединово, улица Тарусина, дом 62», – говорится в тексте документа.

В границах данных территорий запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, кормов, с которыми могли контактировать зараженные животные, и молока, а также искусственное осеменение и сбор семени, Кроме того, овец запретят стричь, а также вывозить шерсть и пух с восприимчивых к болезни животных и снимать шкуры с погибших особей.

В первую очередь, будет определено точное количество больных оспой особей, после чего их изымут вместе с продуктами животноводства. Это необходимо для ликвидации очага опасной болезни.

Оспа овец представляет собой крайне опасное вирусное заболевание. Она характеризуется лихорадкой и образованием уплотнений на коже, а также наличием поражений внутренних органов животных. Распространяется оспа по воздуху, через прямые контакты или через пищу. Инкубационный период заболевания составляет от трех до 14 суток.