РИАМО - 19 авг. 11-летняя тяжелобольная девочка исполнила свою мечту, нарисовав рисунок на фасаде здания в Одинцове в рамках фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код», в этом деле ей помог благотворительный проект «Мечтай со мной», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

По словам министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой, о девочке рассказали работники Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», помогающего воплощать в реальность желания детей и пожилых людей, состояние здоровья которых угрожает их жизням. Юная художница по имени Надежда из Ивановской области мечтала нарисовать большой рисунок в новой для нее технике.

«Надежда нарисовала свой рисунок на фасаде одного из зданий в подмосковном Одинцове. А помогли ей в этом известный художник уличного искусства из Швейцарии Boogie и волонтер Андрей, который узнал о фестивале, приехав тушить пожар неподалеку, увидел картины на фасадах и решил поучаствовать в проекте в качестве волонтера», — говорится в сообщении.

Девочка Надя, которой Андрей помогал воплощать мечту совместно с известным художником из Швейцарии Boogie, родилась в городе Кинешма Ивановской области. Она увлекается изобразительным искусством, обожает рисовать и заниматься лепкой. А еще Надежда посещает художественную студию, в которой она оттачивает свои навыки.

Художник Boogie рассказал, что уже проводил мастер-классы для детей из Швейцарии и Германии. Надя стала его первой ученицей в России, и он отметил, что у нее есть талант.

«Уличное искусство - это самое крупное, огромное культурное направление последних, наверное, 20-ти лет. <…> И лучшее, что власть может сделать - обратить внимание на это, потому что вы переносите людей с улиц в творчество. Это лучше, чем они занимались бы неизвестно чем, проявляли жестокость, торговали наркотиками. Занимайтесь творчеством, занимайтесь мирными вещами», — прокомментировал Boogie.

Это мнение он высказал после того, как узнал, что фестиваль проводят при поддержке Главного управления социальных коммуникаций правительства Московской области и администрации Одинцова, и о том, что на его проведение выделили 9,4 миллиона рублей.

На фестивале уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код» в Трехгорке художники из 26 стран мира преображают фасады 36 домов.

Финал фестиваля проведут 31 августа. В этот день состоится праздничное открытие уличного музея. Гости смогут попасть на бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы со знаменитыми художниками, а также посмотреть выставки фотографий работ и иллюстраций участников.