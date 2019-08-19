РИАМО – 19 авг. Сегодня президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию, в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он прокомментировал несанкционированные акции протеста в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам президента, акции в Москве могут быть связаны с электоральным циклом. Кроме того, он отметил, что граждане имеют полное право на мирный протест.

«Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», — сказал Путин.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводилось несколько митингов — как санкционированных, так и несанкционированных. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600 человек.

10 августа в центре столицы прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По данным ГУ МВД России по Москве, на пике акции в ней принимало участие около 20 тысяч человек. После митинга прошла еще одна акция, которая не была согласована. На ней, по данным МВД, были задержаны 136 человек.