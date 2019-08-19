РИАМО - 19 авг. Возгорание газгольдера произошло в Троицком административном округе Москвы, в результате происшествия пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17:42. Возгорание произошло на территории частного домовладения в коттеджном поселке Капитолий поселения Первомайское.

«Установлено, что происходит факельное горение подземной емкости для бытового газа, предназначенной для бытовых нужд (газгольдера), на территории частного домовладения. Подразделения направлены на защиту построек и недопущению распространения пожара. Личный состав работает с соблюдением охраны труда на безопасном расстоянии», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось снизить интенсивность горения.

Рабочий, который занимался заправкой емкости бытовым газом, обратился за медпомощью

Для тушения пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава.