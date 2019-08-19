РИАМО – 19 авг. Федеральное агентство новостей 21 августа проведет онлайн-конференцию и ответит на вопросы о своем проекте «Классификатор СМИ».

Конференция в таком формате пройдет впервые в истории издания. На вопросы будет отвечать генеральный директор Евгений Зубарев.

«Публикация Классификатора СМИ вызвала большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий. Разделение прессы на пять больших категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические СМИ вызвало неоднозначную реакцию», — сообщается на сайте агентства.

Издание заявляет, что готово публично разъяснить свою позицию и ответить на вопрос о том, почему в условиях информационной войны россияне должны иметь право и возможность оценивать объективность СМИ, из которых они эту информацию черпают.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду. Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15:00 на площадках ФАН», — сказал Зубарев.

Трансляция пройдет в YouTube на канале ФАН-ТВ. Вопросы можно прислать в Telegram.