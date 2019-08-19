РИАМО - 19 авг. 700 детей, их родителей и жителей Подмосковья посетили Ивантеевский дендропарк имени академика Александра Яблокова с начала сезона бесплатных экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Сотрудники парка сделали для гостей приятную уступку: несмотря на то, что его разрешено посещать только один день в неделю, уже 14 четвергов экскурсионные группы по 25-30 человек имели удовольствие дважды в день осмотреть собранные там деревья и кустарник. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что здесь можно встретить 120 сортов растений с различных частей Земли.

«Орех Маньчжурский из Китая, Пихта Семенова со склонов Тянь-Шаня, Сосна веймутова из лесов Северной Америки, а также другие растения из Европы, Сибири, Дальнего Востока. Любой человек может прийти и посмотреть на них, не путешествуя за границу. Экскурсоводы с удовольствием делятся необычной информацией о живых экспонатах», — отметил Коган.

Он заверил, что правительство области совместно с руководством питомника будет и дальше сохранять наследие Александра Яблокова, который собрал богатую коллекцию на русской земле.

«Мы хотим, чтобы люди, дети приходили сюда и гулять, и расширять кругозор, а школьники могли прийти в дендропарк для проведения уроков и практических занятий, чтобы наследие, оставленное нашими учеными, продолжало приносить пользу людям», — заявил Коган.

За последние два года в лесопитомнике высадили свыше 60 тысяч растений. Новый посадочный материал высадили на 8 гектарах площадей питомника.

В 2017 году на вновь оживших полях Ивантеевского лесопитомника высажены 17,7 тысячи саженцев деревьев и 14,6 тысячи кустарников, а в 2018 году к ним присоединились еще почти 30 тысяч декоративных и плодово-ягодных растений. Сейчас там подрастают клены, дубы, орехи, рябина, сирень, кизильник, виноград, калина, спирея, жимолость, смородина, барбарис, туя и тополь.

Экскурсоводы смогут рассказать интересные подробности о каждом дереве и даже дадут его потрогать. Записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (496) 536-57-02, 8 (916) 757-69-39, 8 (985) 119 39-18.