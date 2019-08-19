РИАМО - 19 авг. По предписаниям инспекторов Главгосстройнадзора Московской области с 12 по 19 августа застройщики исправили 302 нарушения в строительстве и ведении исполнительных документов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Всего сотрудники управления на площадках возводимых домов обнаружили 341 несоответствие требованиям градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 168 нарушений строительных норм и правил, приведены в порядок 47 строительных площадок, устранено 43 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 43 иных нарушения», – сообщил начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Всего за неделю инспекторским составом ведомства проведено 222 проверки строящихся объектов.