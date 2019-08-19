РИАМО - 19 авг. Хирурги Можайской больницы спасли жизнь 32-летнему мужчине, который по неосторожности уронил на себя включенную «болгарку» и получил множественные порезы в области груди и живота, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациент повредил себе желудок и печень, также у пострадавшего были повреждены диафрагма и перерезаны шесть ребер. Мужчина находился в оглушенном сознании, испытывая травматический шок, понес большую потерю крови. Пациента сразу же направили в операционную.



«Операция длилась почти два часа. Раненому была проведена экстренная торакотомия, сделано ушивание грудной клетки. После ревизии органов брюшной полости, было проведено ушивание желудка, восстановлены печень и диафрагма», — говорится в сообщении.

После этого больного направили в реанимацию. Сейчас его состояние стабильное. Заведующий отделением хирургии Александр Акименко отметил, что в его врачебной практике такой случай выдался в первый раз, и считает везением, что мужчина после такого ранения выжил на месте происшествия.



«Как оказалось, этот мужчина является донором крови. Его организм должен справиться с последствиями травмы и восстановиться. Мы для этого приложим все усилия», —пообещал Акименко.



Торакоабдоминальные ранения относятся к числу наиболее тяжелых травм - это повреждения тела, сопровождающиеся одновременным нарушением целости грудной и брюшной полостей и диафрагмы. Врачи призывают всех, кто пользуется травмоопасными предметами, быть внимательными и осторожными.

В Можайской ЦРБ уже второй раз за нынешнее лето делают операции пострадавшим от выскочившей из рук включенной «болгарки». В начале июля врачи спасли 55-летнего москвича, уронившего себе на ногу включенный прибор. Пострадавший повредил мягкие ткани и потерял много крови, из-за чего была велика вероятность летального исхода.