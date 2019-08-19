РИАМО – 19 авг. Оперативники столичного района Замоскворечье задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при продаже туристических путевок, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в территориальный отдел полиции обратилась 31-летняя жительница Подмосковья.

«Женщина сообщила, что в одной из туристических фирм, расположенных в Кожевническом проезде, она передала сотруднице организации денежные средства для оплаты тура, но в дальнейшем путевка ей предоставлена не была. Материальный ущерб составил 68 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Также в полицию с аналогичным заявлением обратилась 59-летняя москвичка.

«Она передала сотруднице вышеуказанного туристического агентства денежные средства в счет оплаты тура, но путевку в дальнейшем также не получила. Материальный ущерб составил 174 тысячи рублей», – уточняется на сайте.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую. Похищенными денежными средствами злоумышленница успела распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, и обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от ее противоправных действий, с просьбой звонить по телефонам: 8(499)237-04-00; 8(915)018-96-95 или в службу «102» (с мобильных телефонов «112»).