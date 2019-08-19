РИАМО - 19 авг. Прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте незарегистрированный препарат «Фризиум» для сына, больного эпилепсией, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)», – говорится в сообщении.

В настоящее время материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава ранее сообщала, что в столице завели уголовное дело на маму больного эпилепсией ребенка, которая заказала в Сети не зарегистрированное в стране лекарство «Фризиум». Посылку с препаратом изъяли, также у нее дома изъяли системный блок от компьютера.

«Фризиум» не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.