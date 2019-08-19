РИАМО – 19 авг. Роскомнадзор направил в редакцию издания «Медуза» требование удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках, опубликованной 8 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Интернет-порталу meduza.io направлено уведомление о необходимости удалить запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года», – говорится в сообщении.

Эксперты МВД установили, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам.

Страница с указанной статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации. По закону, издание обязано удалить данную информацию в течение суток.