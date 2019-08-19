РИАМО - 19 авг. Временные ограничения ввели на станции метро «Спартак» из-за предстоящего футбольного матча между «Спартаком» и ЦСКА, северный вестибюль открыт только на выход, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Северный вестибюль станции «Спартак» открыт только на выход. Южный вестибюль работает на вход и на выход», — говорится в сообщении.

Ранее пассажиров предупредили о возможных ограничениях на станциях метро рядом со стадионом «Открытие Арена» из-за матча между «Спартаком» и ЦСКА. Матч начнется в 20:00. Болельщикам также советуют заранее покупать билеты в метро, чтобы не стоять в очереди после окончания матча.