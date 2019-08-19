РИАМО - 19 авг. Правительство Московской области и администрация городского округа Рошаль ведут работу над созданием нового индустриального парка, в который также будет входить территория бывшего химкомбината, планируется, что площадь парка составит более 500 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, уже выполнено проектирование инфраструктуры индустриального парка, идут работы по подведению внешних сетей к первой очереди парка, которая составит 61 гектар.

«Ведется строительство сетей электроснабжения и газоснабжения до границ парка. На первом этапе зарезервирована мощность по электричеству - 6 мегаватт, объем газа – 5,5 тысяч кубометров в час», - рассказал Хромов.

Он добавил, что для потенциальных инвесторов предусмотрен ряд льгот.

«В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства. При этом при приобретении необходимо будет внести 15% от кадастровой стоимости земельного участка», - уточнил Хромов.

Также резиденты индустриального парка смогут получить компенсацию затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию и воспользоваться новой в области мерой поддержки – инвестиционным налоговым вычетом.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган сообщил, что уже завершена процедура передачи самого большого участка земли площадью 283 гектара из федеральной собственности в собственность городского округа Рошаль для дальнейшего развития парка.

«Министерством имущественных отношений региона совместно с Росимуществом проделана большая работа, чтобы данная передача состоялась. Ранее муниципалитету уже были переданы 40 гектаров федеральной земли для этих целей», - добавил Коган.

Индустриальный парк будет предназначен для размещения крупных промышленных производств. Подать заявку потенциальные резиденты могут через инвестиционный портал Московской области, а также обратившись в министерство инвестиций и инноваций региона.