РИАМО - 19 авг. Карантин, который был введен для предотвращения распространения и ликвидации очагов оспы овец, отменили в Подмосковье, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

Ранее карантинный режим и сопутствующие меры были введены на территории Подмосковья постановлением губернатора от 19 июля 2019 года. Новое постановление отменяет все мероприятия по оспе овец и вводит ряд запретов на территории Зарайска.

«После отмены карантина в течение 36 месяцев на территории городского округа Зарайск запрещается: ввоз невакцинированных против оспы восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных», - говорится в документе.

Вывозить восприимчивых к болезни животных можно будет только на убой на специализированные предприятия или на оборудованные для этих целей убойные пункты. Кроме того, на территории Зарайска будет проводиться вакцинация восприимчивых к болезни животных специальными вакцинами против оспы.

Оспа овец — это опасное вирусное контагиозное заболевание, характеризующееся лихорадкой, образование уплотнений на коже, а также наличием поражений внутренних органов животных. Она распространяется по воздуху, через контакты или пищу. Инкубационный период составляет от трех до 14 суток.