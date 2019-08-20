РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 авг. Всероссийская конференция, посвященная развитию конкуренции в муниципалитетах РФ, пройдет в подмосковном Красногорске во вторник и среду, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«В доме правительства Московской области 20-21 августа состоится Всероссийская конференция «Развитие конкуренции в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин и другие.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте ФАС России.