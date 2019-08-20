РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 авг. Жители шести домов на Заречной улице подмосковных Люберец во вторник останутся без холодной воды, сообщается в Instagram-аккаунте управляющей компании «Стимул».

«Уважаемые жители! 20 августа с 9:00 до 17:00 АО «Люберецким Водоканалом» будет отключена подача холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами в шести домах на улице Заречная», – говорится в сообщении.

Воду отключат в домах по адресу: улица Заречная, №№4, 10, 12, 14, 16, 22. Отключение связано с врезкой нового участка водопровода.

«После возобновления водоснабжения могут быть отклонения воды от нормативных показателей», – заключается в материале.