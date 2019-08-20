РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. Власти подмосковного Подольска во вторник проведут встречу с предпринимателями городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Администрация Подольска 20 августа в 15:00 организует рабочее совещание с представителями малого и среднего предпринимательства. Встречу проведет глава городского округа Николай Пестов», – говорится в сообщении.

Встреча состоится в здании администрации на улице Кирова, дом №4, в аудитории №410. Зарегистрироваться для участия можно по телефонам: 8(496)769-97-67, 8(496)763-55-70.