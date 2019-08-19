РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В Подольске сотрудники ГИБДД выявили четырех водителей на дорогах округа, которые нарушили правила перевозки детей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 18 августа отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время работы сотрудниками ОГИБДД было выявлено четыре водителя, которые нарушили требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения», – говорится в сообщении.

За нарушение данного требования водителю грозит административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Должностным лицам такое нарушение грозит штрафом в размере 25 тысяч рублей, а юридическим – 100 тысяч рублей.