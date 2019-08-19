РИАМО - 19 авг. Самый большой передвижной самовар в мире представят на праздновании Дня города в Электростали, его высота составляет порядка четырех метров, а вместит он в себя более 700 литров жидкости, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Электросталь.

«На площади планируется зарегистрировать рекорды на самый большой в мире передвижной самовар и на самое масштабное чаепитие в мире», - говорится в сообщении.

Ожидается, что на празднике, который намечен на 7 сентября, «Самовар Самоварович» станет главным украшением. Гиганта изготовили на заводе «Тэсмо» за счет средств спонсоров. Его уже даже успели испытать.

В День города все желающие смогут принять участие в установлении рекорда на центральной площади Электростали.