РИАМО - 19 авг. Автомобилистам в вечернее время рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте на юго-западе Москвы, где с 18 по 24 августа для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии метро, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

С 18 по 24 августа для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Движение поездов по данной ветке осуществляется между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

«На юго-западе много ограничений. Приоритет отдан компенсационным автобусам. Вечером в часы пик будет особенно сложно. Рекомендуем пока отказаться от поездок на личном авто в район перекрытий», – говорится в сообщении.

В районе закрытых станций метро курсируют бесплатные компенсационные автобусы. Пассажирам также советуют по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями подземки, а также наземным транспортом.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, закрытый участок могут открыть на два дня раньше, чем было запланировано.