РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В подмосковных Люберцах ведомственные награды вручили двум сотрудникам полиции за профессионализм и достигнутые успехи в работе, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В ходе оперативного совещания врио начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Ищенко вручил ведомственные награды сотрудникам полиции.

«За образцовое исполнение служебных обязанностей, профессионализм и достигнутые успехи в работе медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены: подполковник полиции Андрей Никитушкин, начальник 2 отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» и майор юстиции Александр Холостов», – говорится в сообщении.